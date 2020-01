Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Sachbeschädigung nachträglich geklärt 10.01.2020

Wehingen (ots)

Beharrlichkeit zahlt sich aus, diese Erfahrung machten die Polizeibeamten des Polizeipostens Wehingen bereits im neuen Jahr. Den Beamten des Polizeipostens gelang die Klärung einer im April 2018 begangenen Sachbeschädigung an zwei Fensterscheiben des Schulzentrums Gosheim-Wehingen. In dieser bereits abgeschlossenen Ermittlungssache ergaben sich im Dezember 2019 neue Erkenntnisse. Der im April 2018 an zwei Isolierglasscheiben des Schulgebäudes entstandene Sachschaden zum Nachteil des Schulträgers betrug etwa 1.300 Euro. Nachdem der 33-jährige Tatverdächtige mit den im Dezember neu erlangten Erkenntnissen konfrontiert wurde, räumte er Anfang Januar seine Täterschaft ein. Da die Verfolgung der Straftat noch nicht verjährt ist, wird gegen den 33-Jährigen bei der Staatsanwaltschaft Rottweil eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung vorgelegt.

Rückfragen bitte an:

Herbert Storz

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1015

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell