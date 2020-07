Polizei Lippe

POL-LIP: Augustdorf - Versuchter Einbruch in Getränkemarkt

Lippe (ots)

(LW) Am frühen Samstagmorgen versuchten unbekannte Täter in einen Getränkemarkt an der Stukenbrocker Straße 8 einzudringen. Sie drückten den Rolladen an einem Fenster hoch und versuchten dieses zu öffnen. Als sie jedoch dabei den Alarm auslösten, flüchteten sie ohne Beute vom Tatort. Hinweise bitte an die Polizei in Detmold unter der Telefonnummer 05231 - 6090.

