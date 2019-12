Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickbetrug

Geilenkirchen-Niederheid (ots)

Am 5. Dezember (Donnerstag) meldete sich ein angeblicher Polizeibeamter gegen 20 Uhr telefonisch bei einer 78-jährigen Frau aus Geilenkirchen. Er gab an, dass das Geld, welches die Frau auf der Bank deponiert habe, Falschgeld wäre. Zur Überprüfung solle es an die Polizei ausgehändigt werden. Daraufhin hob die Seniorin am 6. Dezember (Freitag) Bargeld von ihrem Konto ab. Dieses wurde gegen 10.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Friedrich-Krupp-Straße durch einen angeblichen Polizeibeamten abgeholt. Da der Vorfall der alten Dame seltsam vorkam, meldete sie sich bei der Polizei und zeigte ihn an. Der Täter, der das Geld abholte, war etwa 50 Jahre alt, 160 bis 165 Zentimeter groß und trug eine dunkelblaue Jacke, Schal und Mütze. Er war mit einem dunkelblauen Pkw mit niederländischen Kennzeichen unterwegs. Zur Klärung der Tat sucht die Polizei Zeugen, die den Mann und/oder sein Fahrzeug gesehen haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven unter Telefon 02452 920 0 entgegen.

