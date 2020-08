Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Pedelecfahrer nach Verkehrsunfall verletzt.

Lippe (ots)

Am gestrigen Donnerstagnachmittag gegen 15.50 Uhr kam es an der Einmündung Bielefelder Straße / Im Lindenort zu einem Zusammenstoß eines 28-jährigen Pedelecfahrers und eines 44-jährigen BMW-Fahrers. Der 44-Jährige aus Detmold war in seinem Pkw auf der Bielefelder Straße in Fahrtrichtung Pivitsheide unterwegs. Als er nach links in die Straße "Im Lindenort" abbiegen wollte, bemerkte er zu spät den 28-Jährigen auf seinem Pedelec, der auf dem Radweg in Richtung Innenstadt fuhr. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Detmolder, bei dem der behelmte Pedelecfahrer leicht verletzt wurde. Ein Rettungswagen brachte den 28-Jährigen in das Klinikum Detmold. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden in Höhe von rund 2200 Euro.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Nina Ehm

Telefon: 05231 / 609 - 5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell