Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Fahren ohne Versicherungsschutz im Wangerland - Jugendlicher war mit einem E-Tretroller unterwegs

Wangerland (ots)

Am späten Donnerstagabend, 08.10.2020, war in der Bahnhofstraße ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter bzw. E-Tretroller unterwegs. Im Rahmen der gegen 22:20 Uhr durchgeführten Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass für den Tretroller kein Versicherungsschutz bestand, so dass die Beamten gegen den Jugendliche ein Ermittlungsverfahren einleiteten.

