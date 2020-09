Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg

Ditzingen-Hirschlanden: Kriminalpolizei sucht Zeugen oder weitere Opfer

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich ein und dieselbe bislang unbekannte Täterin trieb am Dienstag in Ludwigsburg sowie in Ditzingen-Hirschlanden ihr Unwesen. Zwischen 08:00 Uhr und 08:15 Uhr befand sich eine 90-jährige Frau mit einem Rollator in der Fasanenstraße im Bereich der "Bärenwiese". Dort soll eine noch unbekannte Frau, auf Höhe der Seniorin, einen Geldbeutel fallen gelassen haben. Als die 90-Jährige dies bemerkte, rief sie der Unbekannten zu. Im darauffolgenden Gespräch, gab die unbekannte Frau dann schließlich bekannt, dass ihre Tasche kaputt sei und sie etwas Festes zum Öffnen des Reißverschlusses braucht. Hierauf gab die hilfsbereite Dame ihren Wohnungsschlüssel. Nach bisherigen Erkenntnissen drehte sich die Unbekannte zur Seite, löste den Wohnungsschlüssel vom Schlüsselbund und ersetzte diesen durch einen ähnlichen Schlüssel. Unter dem Vorwand ihr als Dank ein Geschenk per Post zukommen lassen zu wollen, erfragte die Täterin die Adresse der 90-Jährigen. Gutgläubig wurde diese herausgegeben. Im Anschluss trennten sich die Wege der beiden Frauen. Zu einem späteren Zeitpunkt bemerkte die Seniorin an ihrer Wohnanschrift, dass ihr Wohnungsschlüssel fehlt. Als sie sich im weiteren Verlauf anderweitig Zutritt verschafft hatte, stellte sich heraus, dass die Wohnung durchwühlt worden war. Darüber hinaus wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Offenbar hatte die unbekannte Frau oder auch andere Täter mit dem Originalschlüssel die Wohnung der Seniorin betreten. Bei der unbekannten Täterin soll es sich um eine etwa 30 Jahre alte, schlanke Frau handeln, die über 160 cm groß ist und schulterlange, braun gefärbte, glatte Haare mit Goldschimmer hat.

Bei einem weiteren Vorfall, der sich am Dienstag zwischen 11:00 Uhr und 11:30 Uhr in Ditzingen-Hirschlanden ereignete, wurde ebenfalls eine 85-jährige Frau auf Höhe einer Kirche in der Heimerdinger Straße auf einen verlorenen Geldbeutel aufmerksam. Die Seniorin, die einen Rollator mit sich führte, sprach die unbekannte Verliererin an und machte sie auf das Geschehen aufmerksam. Auch hier wurde ein Schlüsselbund gefordert, um einen defekten Reißverschluss zu öffnen. Unbemerkt wurden im Anschluss ebenso mehrere Schlüssel ausgetauscht und der Bund dann zurückgegeben. Nach mehrmaligem Nachfragen gelang es der unbekannten Frau letztendlich die Adresse der 85-Jährigen zu eruieren. Sie wollte sich für die Hilfsbereitschaft mit einem Geschenk erkenntlich zeigen. Anschließend sei die unbekannte Frau in ein rotes Fahrzeug eingestiegen. Nachdem die Seniorin ihren Einkauf beendet hatte, ging sie nach Hause. Auch sie musste feststellen, dass ihre Wohnung durchsucht und Schmuck, eine EC-Karte sowie Bargeld entwendet worden war. Aufgrund dessen alarmierte sie die Polizei und gab darüber hinaus bekannt, dass die Täterin etwa 25 bis 30 Jahre alt und circa 165 bis 170 cm groß ist. Sie hat lange, gewellte rotbraune Haare und braune Augen.

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder selbst Opfer dieser Masche wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell