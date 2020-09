Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Sindelfingen; Verkehrsunfall auf der BAB 8

Sindelfingen; Körperverletzungsdelikt in Steinenbronn; Vorläufige Festnahme in Herrenberg

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Elektrowerkzeuge gestohlen

Auf noch ungeklärte Art und Weise gelangten bislang unbekannte Täter zwischen Montag 17:30 Uhr und Dienstag 07:15 Uhr in einen verschlossenen Citroën Jumper. Aus dem Lkw, der in der Hinterweiler Straße in Sindelfingen am Fahrbahnrand stand, wurden insgesamt vier Elektrowerkzeuge gestohlen. Hierbei handelt es sich um ein Nagelschussgerät, eine Stichsäge, eine Flex und einen Kraftschrauber, deren Wert sich auf eine vierstellige Summe beläuft. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, setzten sich bitte mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, in Verbindung.

BAB 8 / Sindelfingen: 20-jähriger Autofahrer leicht verletzt

Am Dienstag gegen 18:15 Uhr war ein 20-Jähriger mit einem Mercedes auf der BAB 8 von Karlsruhe kommend in Richtung München auf dem rechten von insgesamt drei Fahrstreifen unterwegs. Im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart wollte der junge Mann nach rechts auf den Zubringer zur BAB 831 in Richtung Stuttgart wechseln. Mutmaßlich leitete der Mercedes-Lenker sein Wechselmanöver zu spät ein. Er überfuhr eine Sperrfläche und krachte frontal gegen den Aufpralldämpfer am Fahrbahnteiler. Hierdurch erlitt der 20-Jährige leichte Verletzungen und es entstand ein Gesamtschaden von rund 30.000 Euro. Der Mercedes war in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Im Zuge der Bergungsarbeiten, in die auch ein Kran mit eingebunden war, musste die BAB 8 in Richtung München sowie die Überleitung zur BAB 831 / BAB 81 für etwa fünf Minuten voll gesperrt werden. Schlussendlich war die Unfallaufnahme gegen 19:45 Uhr beendet.

Steinenbronn: Angriff auf offener Straße - Zeugen gesucht

Noch unklar sind die Umstände eines körperlichen Angriffs, der sich am Mittwoch zwischen 00:00 Uhr und 00:30 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße in Steinenbronn ereignet haben soll. In der Nähe einer Bäckerei war ein 23-Jähriger spazieren, als er auf vier bislang unbekannte Personen traf. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen die Unbekannten den 23-Jährigen mit Faustschlägen malträtiert und ihm darüber hinaus eine Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Dabei zog sich der junge Mann leichte Verletzungen zu, die zu einem späteren Zeitpunkt in einem Krankenhaus versorgt werden mussten. Bislang ist nur bekannt, dass die vierköpfige Tätergruppe männlich ist und derjenige, der den Angriff mit der Flasche verübt haben soll, mutmaßlich ein dunkelrotes Oberteil trug. Weitere Personenbeschreibungen liegen derzeit nicht vor. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 13-2500, sucht nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können.

Herrenberg: 19-Jährigen vorläufig festgenommen

Nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizeibeamte am Dienstagabend in der Bahnhofstraße in Herrenberg einen 19-Jährigen vorläufig festgenommen. Gegen 17:50 Uhr konnte der Zeuge auf dem Bahnsteig der Ammertalbahn beobachten, dass der 19-Jährige mit einer bislang unbekannten Personengruppe in Streit geraten war. Da der 19-Jährige während des Disputs ein Messer sowie einen Schlagstock in den Händen hielt, alarmierte er umgehend die Polizei. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatte sich die Personengruppe bereits aus dem Staub gemacht. Lediglich der 19-Jährige konnte vor Ort angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei führte er keine auffälligen Gegenstände mit sich. Da der Zeuge jedoch im Vorfeld mitteilte, dass der 19-Jährige etwas in einem Mülleimer versteckt hatte, wurde dieser durchsucht. Letztendlich brachte die Durchsuchung ein Messer, ein Teleskopschlagstock und eine geringe Menge Marihuana ans Licht. Die Gegenstände, die dem 19-Jährigen mutmaßlich zuzuordnen sind, wurden sichergestellt. Im Anschluss wurde der Tatverdächtige zum Polizeirevier Herrenberg gebracht, wo er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzte wurde. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz rechnen. Da die Umstände der Auseinandersetzung auf dem Bahnsteig sowie die Identität der Personengruppe gänzlich unbekannt sind, bittet das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, um Zeugenhinweise.

