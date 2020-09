Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg-West: Fußgänger schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen musste der Rettungsdienst am Dienstag einen 53-jährigen Fußgänger in ein Krankenhaus bringen, nachdem er gegen 08:45 Uhr in der Schwieberdinger Straße in Ludwigsburg-West in einen Verkehrsunfall verwickelt war. In der Karlsruher Allee musste ein 47-jähriger Renault-Lenker zunächst an einer roten Ampel anhalten. Als die Ampel auf Grünlicht schaltete, bog der Renault-Lenker nach rechts auf die Schwieberdinger Straße ein. Hierbei achtete er mutmaßlich nicht auf den Fußgänger, der ebenfalls bei Grün, den Kreuzungsbereich von der Karlsruher Allee kommend in Richtung der Straße "Waldäcker" überquerte. Es kam schließlich zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Der 53-Jährige wurde auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend abgeworfen. Aufgrund dessen wurde er verletzt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

