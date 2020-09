Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Zeugen nach Raub in Ditzingen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt wegen eines Raubes am Montag gegen 20:10 Uhr in der Zeissstraße in Ditzingen und sucht hierzu Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Dem bisheringen Ermittlungsstand nach lief ein 28-Jähriger zu seinem in der Zeissstraße abgestellten Audi, als ein Täter die Beifahrertür öffnete, nachdem er sich gerade in den Wagen gesetzt hatte. Dieser Täter setzte sich auf den Beifahrersitz und bedrohte den 28-Jährigen mit einem Messer. Ein zweiter Täter stieg auf die Rücksitzbank ein und hielt das Opfer von hinten fest. In der Folge nahm der erste Täter verschiedene Gegenstände im Gesamtwert von mehreren hundert Euro aus der Tasche des 28-Jährigen. Danach flüchteten beide Täter aus dem Fahrzeug. Von den Tätern ist nur bekannt, dass sie dunkel bekleidet waren und Baseballmützen trugen. Zeugen können sich unter Tel. 0800 1100225 an die Kriminalpolizei wenden.

