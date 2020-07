Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand in Altersheim (23.07.2020)

Blumberg (ots)

Zu einem Großeinsatz gerufen wurden die Rettungskräfte von Feuerwehr, Polizei und DRK,zu einem vermeintlichen Brand in einem Altersheim in der Hauptstraße gegen 14 Uhr. Nachdem im dritten Obergeschoß Brandgeruch wahrgenommen werden konnte und auch Brandmelder ausgelöst hatten, begannen die Rettungsdienste mit der vorsorglichen Evakuierung des Gebäudes. Wie sich jedoch kurz darauf herausstellte, hatte eine Mitbewohnerin ihr Essen auf dem Herd vergessen, das verbrannte und starken Rauch entwickelte. Es kam jedoch nicht zu einem ofenen Brand und es kamen keine Personen zu Schaden. Die Feuerwehr musste jedoch die Tür der Wohnung aufbrechen, wodurch Sachschaden in Höhe von ein paar hundert Euro entstand. Nachdem die Wohnungen ausgelüftet waren, konnten die rund 40 evakuierten Bewohner in das Haus zurückkehren.

