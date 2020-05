Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Motorradfahrer stürzt - zur Beobachtung ins Krankenhaus

Freiburg (ots)

Am Sonntagmittag, 10.05.2020, gegen 14:15 Uhr, ist ein Motorradfahrer auf der L 151 zwischen Todtmoos-Höfle und -Strick gestürzt. Der 19-jährige kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. In einer Dreiergruppe befand sich der Verunglückte in der Mitte. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers war er mit seiner KTM zu Fall gekommen. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten an der Unfallstelle. Das beschädigte Motorrad wurde bei einem Anwohner untergestellt.

