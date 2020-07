Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: leicht verletzter Radfahrer nach Alleinunfall

Kempen - Tönisberg (ots)

Am heutigen 25.07.20 um 15:45 Uhr befuhr ein 32jähriger Krefelder mit seinem Fahrrad die Bergstraße in Tönisberg ortseinwärts. In Höhe der Hausnr. 43 kam er auf der abschüssigen, feuchten Fahrbahn ohne Fremdeinwirkung zu Fall und verletzte sich leicht (Schürfwunden rechter Arm / rechtes Knie). Nach Erstversorgung vor Ort wünschte der Verunfallte keine weitere Behandlung.

