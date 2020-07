Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: leicht verletzter Radfahrer nach Vorfahrtsverstoß

Grefrath-Oedt (ots)

Am heutigen 24.07.20 um 14:45 Uhr missachtete eine 47jährige Süchtelnerin an der Kreuzung Tönisvorster Straße/Hochstraße in Oedt das für sie geltende Stop-Zeichen und übersah dabei den von rechts kommenden Radfahrer. Der Radfahrer habe sich dabei eine Schürfwunde an der linken Wade zugezogen. Er wird wie folgt beschrieben, männlich, 45 bis 50 Jahre alt, ca. 176 cm groß, kräftig, blonde, kurze Haare, Drei Tage Bart, deutsch, bekleidet mit einer kurzen, braunen Hose und einer Baseballkappe. Der Radfahrer wird gebeten sich bei der Polizei zu melden, ebenso wie Personen die Hinweise auf den Radfahrer oder den Unfallverlauf geben können. Die Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Viersen unter 02162-3770.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Leitstelle

Johannes-Theodor Pasch

Telefon: 02162 / 377 - 1150

während der Bürodienstzeiten: 02162/377-1191

Fax: 02162 / 377 - 1155

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell