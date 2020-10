Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Schortens - aufmerksame Zeugen gaben entscheidende Hinweise - Polizei ermittelt den unfallflüchtigen Fahrer

Schortens (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 08.10.2020, durchfuhr ein Pkw-Fahrer gegen 16:40 Uhr den Kreisverkehr an der Upjeverschen Straße und beschädigte ein Verkehrszeichen einer dortigen Verkehrsinsel. Nach bisherigem Sachstand räumte der Fahrer das beschädigte Verkehrszeichen beiseite, setzte sich in seinen Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auf Grund von aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei den 52-jährige Verantwortlichen ermitteln und gegen ihn Ermittlungsverfahren einleiten. Der Gesamtschaden wird auf 2.400 EUR geschätzt.

