Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Person klettert auf Strommast - Rettungsmaßnahmen bedingen Elektrizitätsausfall

Kaarst (ots)

Seit Freitagnachmittag (21.8.) ist die Polizei in Kaarst im Einsatz. Nach derzeitigen Informationen befindet sich eine psychisch labile Person auf einem Strommast an der Neersener Straße, Nähe Bundesautobahn A 57. Zwecks Rettungsmaßnahmen und um eine Gefährdung der Person zu verhindern, musste der Strommast abgeschaltet werden. In weiten Teilen kommt es zum Elektrizitätsausfall.

