Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Handschellen klickten nach Wohnungseinbruch - Verdächtiger dem Haftrichter vorgeführt

Bild-Infos

Download

Neuss-Reuschenberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (20./21.8.) kam es zu einem Wohnungseinbruch in Reuschenberg. An der Nierenhofstraße hörte eine Anwohnerin, gegen 2:28 Uhr, verdächtige Geräusche im Bereich der Terrasse. Sie verständigte richtigerweise sofort die Polizei. Die eingesetzten Polizisten stellten frische Hebelmarken sowie Fingerspuren an der Terrassentür fest. Im Rahmen der Fahndung fiel den Ordnungshütern ein abgestelltes Fahrrad auf. Unweit des Bikes trafen sie zudem auf einen Verdächtigen, der auf einer Bank saß.

Nach ersten Ermittlungen kommt der 41-Jährige, der ohne festen Wohnsitz ist, für den versuchten Wohnungseinbruch in Betracht. Er gab an, über den Zaun geklettert zu sein; eingebrochen sei er jedoch nicht. Es folgte die vorläufige Festnahme. Da der Verdacht besteht, dass der mutmaßliche Täter und Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Düsseldorf erfolgte am Freitag die Vorführung des Verdächtigen beim Amtsgericht Neuss. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt.

Die Ermittlungen sowie die Auswertung der Spurenlage dauern an.

Dieser Sachverhalt zeigt, wie wichtig eine schnelle Information der Polizei sein kann. Die Polizei ruft dazu auf, verdächtige Beobachtungen unverzüglich zu melden, damit sie den Wahrnehmungen nachgehen kann. Im vorliegenden Fall hat das schnelle Handeln der Anwohnerin zur Festnahme des Verdächtigen geführt. Schieben Sie Einbrechern gemeinsam mit der Polizei einen Riegel vor. Mehr Informationen rund um das Thema Einbruchschutz finden Sie auf unserer Internetseite: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell