Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Motorradfahrer verletzt - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Meerbusch-Ossum-Bösinghoven (ots)

Am Donnerstagabend (20.8.), gegen 19:05 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Ossum-Bösinghoven.

Nach ersten Erkenntnissen schnitt ein Autofahrer an der Fischelner Straße die Kurve, so dass der entgegenkommende Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung bzw. den Verletzten zu kümmern. Es soll sich um eine silberne Limousine handeln, an deren Steuer ein Mann im Alter von 35 bis 40 Jahren gesessen haben soll.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131/ 3000 entgegen.

