Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Breyell: Festnahme nach räuberischem Diebstahl

Nettetal-Breyell: (ots)

Ein 33-jähriger polnischer Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland ist am Mittwoch vorläufig festgenommen worden.

Er soll gegen 13:45 Uhr einen Rucksack gestohlen haben, den Arbeiter auf der Lobbericher Straße auf einer Baustelle am Boden abgelegt hatten.

Der Mann, der sich in Begleitung eines weiteren Mannes befunden hat, rannte mit dem Diebesgut davon. Die Männer auf der Baustelle verfolgten und stellten ihn. Der vermeintliche Dieb versuchte vergeblich, das Diebesgut festzuhalten. Die Bauarbeiter konnten es ihm jedoch entreißen. Als der Eigentümer des Rucksacks feststellte, dass einige zig Euro Bargeld fehlten, nahmen die Männer erneut die Verfolgung des Flüchtigen auf, was jedoch ergebnislos verlief. Einsatzkräfte der Polizei konnten den Flüchtigen bei der Fahndung stellen und vorläufig festnehmen. Sein Begleiter blieb unauffindbar. Der Festgenommene hatte nur wenig Bargeld bei sich, sodass zu vermuten ist, dass sein Begleiter das Bargeld an sich genommen hat.

Der wird wie folgt beschrieben: Er war klein und mit schwarzem T-Shirt, schwarzer Hose und schwarzer Kappe bekleidet. Er hatte Tätowierungen an beiden Armen und neben den Augen.

Der vorläufig Festgenommene stand zur Tatzeit deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Vortest ergab einen Promillegehalt von etwa 1,6. Weswegen ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Ermittlungen dauern an./ah (700)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Viersen



Pressestelle

Heike Ahlen

Telefon: 02162/377-1194

E-Mail: pressestelle.viersen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell