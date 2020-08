Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Wohnungsinhaber ertappt Einbrecher auf frischer Tat: Kripo bittet um Hinweise

Viersen: (ots)

Auf frischer Tat ertappte am Mittwoch gegen 13:20 Uhr der Wohnungsinhaber einen Einbrecher auf dem Konrad-Adenauer-Ring. Der Einbrecher flüchtete unerkannt. Der Bewohner betrat zur Mittagszeit seine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und traf dort auf einen fremden Mann, der dabei war, die Schränke zu durchwühlen. Der Eindringling flüchtet. Bis dato steht fest, dass er einige zig Euro erbeutete. Noch steht nicht fest, auf welche Weise der Verdächtige sich Zutritt zur Wohnung verschafft hat. Zeugen beobachteten, dass der flüchtende Einbrecher in Tatortnähe als Beifahrer in einen schwarzen Kleinwagen stieg. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Dülken davon. Der Einbrecher wird wie folgt beschrieben: Er war zwischen 170-175 cm groß und korpulent. Er hatte sehr kurzes dunkles Haar und trug Handschuhe. Hinweise erbittet die Kripo unter der Rufnummer 02162/377-0./ah (696)

