Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath: Zusammenstoß von zwei Radfahrern fordert einen Schwerverletzten

Grefrath: (ots)

Erst gestern zeigte die Ehefrau eines schwer verletzten Radfahrers einen Unfall an, der bereits am Dienstagmittag geschehen war. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin war der 64-jährige Oedter gegen 12:30 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Feldweg An Haus Bruch Richtung Flugplatz unterwegs. An der Kreuzung An der Niers sei es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden 17-jährigen deutschen Radfahrer aus Oedt gekommen. Beide Radfahrer stürzten, der Schüler wurde leicht, der Senior schwer verletzt./ah (695)

