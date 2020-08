Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen-St. Hubert: Autofahrerin missachtet Vorfahrt einer Pedelecfahrerin: leicht verletzt

Kempen-St. Hubert: (ots)

Leicht verletzt wurde eine 67-jährige Pedelecfahrerin aus Kempen beim Zusammenstoß mit einem Auto am Mittwoch gegen 13:00 Uhr auf der Hülser Landstraße. Nach bisherigem Erkenntnisstand der Polizei fuhr die Seniorin auf dem Radweg der Hülser Landstraße entgegengesetzt der Fahrtrichtung. An der Einmündung Stendener Straße wollte eine 56-jährige deutsche Autofahrerin auf die Landstraße einfahren. Hierbei kam es zur Kollision mit der vorfahrtsberechtigten Pedelecfahrerin. Der Appell der Polizei richtet sich zunächst an die Autofahrer: Bitte vergewissern Sie sich beim Einfahren und Abbiegen immer in alle Richtungen, ob ihr Weg frei ist. Doch auch Radfahrer sollten sich an die Regeln halten: Nur auf dafür freigegebenen und so ausgeschilderten Radwegen ist es erlaubt, in beide Richtungen zu fahren. Benutzen Sie bitte die Radwege und Schutzstreifen nur in der vorgeschriebenen Fahrtrichtung./ah (697)

