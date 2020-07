Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Bad Gandersheim (ots)

(Me)Auf dem Mühlenstiege. Zeit: Freitag, 03. Juli 2020, gegen 17.00 Uhr. Ein Anwohner aus Bad Gandersheim parkte mit seinem PKW, DB, rückwärts aus und er stieß gegen einen geparkten PKW Opel. An dem Opel entstand geringfügiger und am Heck vom DB nur leichter Sachschaden, so dass die Schadenssumme auf 550.-Euro geschätzt wurde. Nach Personalienaustausch unter den Betroffenen und VU-Aufnahme im vereinfachten Verfahren, waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

