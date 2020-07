Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gewässerverunreinigung

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Mittwoch, 01.07.20, 18.00 Uhr BAD GANDERSHEIM (schw) - Am Mittwoch, 01.07.20, 18.00 Uhr wird der Polizei Bad Gandersheim über die Rettungsleitstelle eine unbekannte farbige Flüssigkeit in der Gande, am Wehr vor der St.-Georg-Straße mitgeteilt. Vor Ort konnten die Feuerwehr und die Polizei feststellen, dass das Wasser der Gande in dem oben angegebenen Bereich leicht gräulich eingefärbt war. Da es sich augenscheinlich um eine Flüssigkeit handelte, die nicht sauerstoffzehrend ist, wurde nach Absprache mit der zuständigen Behörde eine Kanalspülung veranlasst. Im weiteren Verlauf konnte durch Maßnahmen der unteren Wasserbehörde der Verlauf der Flüssigkeit nachvollzogen werden. Es ergaben sich Hinweise darauf, dass die Flüssigkeit von einem Grundstück der Straße Hohnehöfen in die Gande lief. Das PK Bad Gandersheim hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell