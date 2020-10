Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - jugendlicher Radfahrer bemerkte das haltende Fahrzeug zu spät und prallte gegen das Heck - 202001168780

Bild-Infos

Download

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, 08.10.2020, kam es gegen 15:30 Uhr in der Mitscherlichstraße, Höhe Arngaststaße zu einem Verkehrsunfall mit der Folge eines schwer verletzten Fahrradfahrers. Nach derzeitigem Ermittlungsstand beabsichtigte ein 76-jähriger Pkw Opel-Fahrer aus der Arngaststraße nach links in die Mitscherlichstraße in Richtung Süden einzubiegen. Ein 52-jähriger Pkw VW-Fahrer, der zu der Zeit die Mitscherlichstraße in Richtung Norden befuhr, gewährte dem 76-Jährigen die Vorfahrt und bremste hierzu seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Dieses bemerkte ein 14-Jähriger offenbar nicht bzw. zu spät und fuhr auf den Pkw VW auf und prallte gegen das Heck, er kam zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Der Jugendliche kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht jedoch nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell