Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbruch in Jever - Täter entwenden größere Mengen Computerbauteile - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Bislang nicht bekannte Täter drangen in der Nacht vom zum Freitag, 09.10.2020, in einen Betrieb zur Fertigung von Computern in der Sillensteder Straße ein und entwendeten größere Mengen Computerbauteile, deren Wert nach derzeitigen Erkenntnissen im sechs- bis siebenstelligen Bereich liegt.

Dieser Abtransport bzw. das Vorgehen der Täter könnte aufgefallen sein, so dass die Polizei um Hinweise bittet: "Hier kann jede vermeintlich kleine Auffälligkeit helfen!" so die ausdrückliche Bitte der Polizei, sich unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

