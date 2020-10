Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Pressebericht der Polizei Wilhelmshaven vom 09.10. - 11.10.2020

Wilhelmshaven (ots)

Einbruch Am Freitagabend kam es zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Middelsfährstraße. Hierbei gelangten die bisher unbekannten Täter durch Aufhebeln der verschlossenen Balkontür in die Wohnung und entwendeten Bargeld und Schmuckgegenstände. Eine Spurensicherung am Tatort wurde durchgeführt.

Verkehrsunfall mit Hund / Zeugenaufruf Am Samstag, gegen 13:47 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf dem Banter Weg. Hierbei erfasste ein Pkw-Führer einen freilaufenden Hund. Dieser wurde augenscheinlich bei dem Verkehrsunfall verletzt. Noch bevor sich der Pkw-Führer um den Hund kümmern konnte, nahm eine Frau diesen auf und gab an, den Hund in das Tierheim bringen zu wollen. Dort kam der Hund jedoch nicht an. Die Frau trug zum Tatzeitpunkt eine hellgrüne Jacke. Zeugen des Vorfalls oder die beschriebene Frau mögen sich mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung setzen.

Fahren unter Alkoholeinfluss Am Sonntagmorgen wurde eine 29-jährige Pkw-Führerin in der Bahnhofstraße kontrolliert. Aufgefallen war die Frau der aufmerksamen Funkstreifenbesatzung zunächst durch einen zuvor begangenen Verkehrsverstoß. Bei einer Überprüfung wurde festgestellt, dass die Pkw-Führerin Alkohol zu sich genommen hatte. Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,18 Promille. Eine Blutentnahme in der Dienststelle und die Beschlagnahme des Führerscheins waren die Folge. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Sonntagmittag wurde ein 22-jähriger Führer eines Kleinkraftrades durch eine Funkstreifenbesatzung in der Schillerstraße kontrolliert. Bei einer Überprüfung und einem dementsprechenden Test fiel auf, dass der Führer unter Einfluss von Betäubungsmitteln das Kleinkraftrad geführt habe. Zudem konnte er die erforderliche Fahrerlaubnis nicht vorlegen. Eine Blutentnahme wurde entnommen, ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell