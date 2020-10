POL-WHV: Pressebericht des PK Varel vom 08.10.-11.10.2020

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Schutzplanke beschädigt und Fahrbahn verunreinigt

Varel- Bereits am Donnerstag, dem 08.10.2020, gegen 18.15 Uhr, wurde der Polizei Varel eine Fahrbahnverschmutzung auf der Hellmuth-Barthel-Straße gemeldet. Vor Ort konnte, neben der Fahrbahnverunreinigung, auch eine unfallbeschädigte Schutzplanke festgestellt werden. Aufgrund der Spurenlage ist anzunehmen, dass ein aus Richtung B 437 kommendes Fahrzeug, vermutlich ein Lkw, nach rechts von der Fahrbahn abkam und dabei die Planke touchierte. Der Fahrzeugführer/die Fahrzeugführerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die entstandenen Schäden zu kümmern. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Fahrzeugführer stand unter Alkoholeinfluss

Varel- Am Freitag, dem 09.10.2020, gegen 18.00 Uhr, wurde der Polizei ein auf der B 437 in Richtung Varel fahrendes Pkw- Gespann gemeldet. Laut den Meldungen wurde das Gespann mit hoher Geschwindigkeit und in Schlangenlinien geführt. Der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann, konnte zu Hause überprüft werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,26 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Verkehrsunfallflucht

Zetel- Am Freitag, dem 09.10.2020, wurde bei der Polizei in Varel eine Verkehrsunfallflucht angezeigt. Die Geschädigte hatte ihren Pkw, einen schwarzen BMW Mini, am Mittwoch, gegen 07.20 Uhr, in der Straße Kronshausen, am Fahrbahnrand geparkt. Am Freitag, gegen 12.00 Uhr, stellte sie Unfallschäden an ihrem Wagen fest. Aufgrund des Schadenbildes ist zu vermuten, dass der Schaden durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht wurde. Hinweise zum Unfallverursacher / der Unfallverursacherin lagen zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung nicht vor. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

Trunkenheitsfahrt

Varel- Am Sonnabend, dem 10.10.2020, gegen 12.30 Uhr, wurde der Fahrer eines Mercedes-Pkw, der mit seinem Fahrzeug auf der Bürgermeister-Heidenreich-Straße (B 437) unterwegs war, kontrolliert. Im Zuge der Überprüfung wurde bei ihm ein Atemalkoholtest durchgeführt. Aufgrund der festgestellten Atemalkoholkonzentration von 1,39 Promille wurde dem 58-jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Radfahrer wurde handgreiflich

Varel- Am Samstagabend wurde bei der Polizei eine Strafanzeige gegen einen unbekannten Radfahrer erstattet. Der Radfahrer, ein älterer Herr mit grauen Haaren, soll etwa gegen 17.00 Uhr, auf dem, entlang der Bundesstraße 437, über die A 29 führenden, Radweg unterwegs gewesen sein. In Höhe der Autobahnüberführung wäre er zunächst an der ihm entgegenkommenden Anzeigenerstatterin, die in Richtung Torhegenhausstraße fahren wollte, vorbeigefahren. Der Unbekannte soll der Jugendlichen dann aber gefolgt sein und habe sie durch Ziehen an den Haaren zum Anhalten gezwungen. Im weiteren Verlauf soll er sie dann angeschrien und sie aufgefordert haben, auf die Polizei zu warten bzw. ihn zur Polizei zu begleiten. Die 17-Jährige informierte schließlich ihre Mutter, welche noch kurz mit dem Unbekannten sprechen konnte. Er soll, bevor er sich schließlich in Richtung Winkelsheide entfernt habe, geäußert haben, dass er im Vorbeifahren gestreift und dabei verletzt worden sei. Zeugen des Vorfalls bzw. auch der unbekannte Radfahrer werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

