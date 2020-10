Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Täter entwendeten vom Vereinsgebäude in Varel einen Kompressor - Polizei sucht Zeugen

Varel (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit vom 08. - 11.10.2020, zwischen 18.00 und 10.00 Uhr in das, an der Windallee, auf dem Gelände des Waldstadions gelegene, Vereinsgebäude ein. Der oder die Täter hatten die Füllung einer Eingangstür gewaltsam entfernt, um auf diesem Weg in das Gebäude einzudringen und aus den Räumlichkeiten einen Kompressor zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Varel, Tel. 04451-9230, in Verbindung zu setzen.

