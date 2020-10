Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Seniorin durch Taschendiebe bestohlen

Ahaus (ots)

Eine 94-jährige Ahauserin wurde am Freitag Opfer von Taschendieben. Sie hielt sich zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr in einem Geschäft (Weltbild) am Markt auf und hatte ihre Handtasche im Rollator abgelegt. Die Diebin/der Dieb entwendete die Handtasche in einem unbeobachteten Moment. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

