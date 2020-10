Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Taschendiebstahl im Supermarkt

Bocholt (ots)

Am Samstag betrat ein 27 Jahre alter Bocholter gegen 17.00 Uhr den Bocholter der real-Markt an der Welfenstraße. Die Drehtür hielt kurz an, weil vermutlich jemand zu dicht aufgelaufen war. Wenig später stellte der Bocholter den Diebstahl seiner Geldbörse fest. Als mutmaßliche Tatsituation wird die beschriebene Situation im Bereich der Drehtür angenommen. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell