POL-DO: Nachtrag: International organisierter Handel mit Betäubungsmitteln - drei Festnahmen in Dortmund

Wie mit der lfd. Nr. 1124 berichtet, hat die Polizei am Dienstag (13.10.) drei Männer festgenommen, die mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Sie wurden am heutigen Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts des bandenmäßigen, bewaffneten Betäubungsmittelhandels in nicht geringer Menge Haftbefehl.

Siehe auch: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/4734053

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund.

