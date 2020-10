Polizei Dortmund

POL-DO: International organisierter Handel mit Betäubungsmitteln - drei Festnahmen in Dortmund

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1124

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Dortmund und der Polizei Dortmund.

Im Rahmen eines Umfangverfahrens in Zusammenhang mit international organisiertem Handel mit Betäubungsmitteln erfolgte am gestrigen Abend (13.10.) unter anderem am Brackeler Hellweg in Dortmund ein Einsatz der Dortmunder Polizei, Abteilung für Organisierte Kriminalität, an dem auch Spezialeinsatzkräfte (MEK) beteiligt waren. Es kam zur Festnahme von einem 39-jährigen und einem 41-jährigen Deutschen, sowie einem 34-jährigen rumänischen Staatsbürger.

Im Zuge der durchgeführten Maßnahmen wurden drei scharfe Schusswaffen, darunter eine Maschinenpistole, etwa 150.000 Euro Bargeld und ca. 60 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Alle Tatverdächtigen werden am heutigen Tage dem Haftrichter des Amtsgerichts Dortmund vorgeführt. Zur Sache lassen sich die Beschuldigten bislang nicht ein.

Presseauskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Dortmund, Staatsanwältin Sonja Frodermann und Staatsanwalt Henner Kruse (ab 17 Uhr).

