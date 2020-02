Polizeiinspektion Güstrow

POL-GÜ: Radfahrerin nach Zusammenprall mit LKW schwer verletzt

Kritzmow (ots)

~Der 35-Jährige deutsche Fahrer eines LKW war am 25.02.2020 gegen 10:00 Uhr an einem schweren Verkehrsunfall beteiligt. Er wollte in Kritzmow vom Schulweg nach rechts in die Satower Straße abbiegen und übersah dabei eine Radfahrerin, die auf dem Radweg unterwegs war. Durch den Zusammenprall stürzte die 58-Jährige deutsche. Sie war nicht ansprechbar und wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Dekra wurde zur Spurensicherung und Unfallaufnahme eingesetzt.

Radfahrer aufgepasst: Denken sie an ihre eigene Sicherheit und tragen einen Helm. Ein Helm kann einen Unfall nicht verhindern, verringert aber das Risiko für schwerwiegende Verletzungen. Ein Helm lässt sich nach einem Sturz leicht ersetzen.~

