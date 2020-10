Polizei Dortmund

POL-DO: Auto prallt gegen geparkte Fahrzeuge - Alkohol verhindert Unfallflucht

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1121

Auf der Kohlensiepenstraße ist am Dienstagabend (13. Oktober) ein Auto gegen zwei geparkte Fahrzeuge geprallt. Die Unfallflucht, die die Fahrerin danach beging, beendete offenbar der Alkohol...

Es war gegen 17.50 Uhr, als ein Zeuge durch einen lauten Knall auf den Unfall aufmerksam wurde. Beschädigt wurden durch den Zusammenstoß zwei am rechten Fahrbahnrand in Richtung Norden abgestellte Autos. Er sah noch einen Wagen, der weiter in Richtung Norden fuhr. Diese Weiterfahrt war jedoch kurz vor der Kreuzung mit der Straße Am Remberg beendet. Denn dort folgte der nächste Unfall. Den Aussagen einer 35-jährigen Dortmunderin zufolge war sie hinter dem Fahrzeug unterwegs, als dieses plötzlich zurücksetzte und gegen das ihre prallte.

Die Fahrerin des Unfallwagens trafen die Polizisten noch im Auto sitzend an. Direkt nach Öffnen der Fahrertür konnten sie starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Den Verdacht, dass die 46-jährige Fahrerin aus dem Münsterland Alkohol getrunken hatte, erhärtete die Tatsache, dass sie sichtlich Probleme hatte ohne Unterstützung zu stehen oder zu gehen.

Die Beamten nahmen sie mit zur nächsten Wache, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein der Frau wurde beschlagnahmt.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf ca. 3.500 Euro.

