POL-RZ: Polizei sucht Zeugen nach Einbruchserie in Ratzeburg - Nachtrag

22. Juli 2020 - Kreis Herzogtum-Lauenburg - 15.07.2020 - Ratzeburg

In der Nacht vom 14. Juli 2020 auf den 15. Juli 2020 kam es in Ratzeburg zu zwei versuchten und einem vollendeten Einbruch in Geschäftsgebäude. Tatobjekte waren eine Zahnarztpraxis, ein Blumengeschäft und ein Bürogebäude in der Rathausstraße bzw. "Am Markt" in der Innenstadt. Zu diesen Fällen wurde bereits am 16.07.2020 eine Medien-Information veröffentlicht. https://my.newsaktuell.de/p/14/archiv/4100245?page=2

Ein Zeuge sah in der Tatnacht verdächtige Personen mit drei PKW in Tatortnähe. Es soll sich um junge Männer mit einem weißen Kleinwagen (ähnlich VW Polo), einem schwarzen Mittelklassewagen (ähnlich VW Golf) und einem silbernen Kombi gehandelt haben. Ein Zusammenhang zu den Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Kriminalpolizei Ratzeburg sucht weiter nach Zeugen: Wer hat die Personen oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann etwas zu den genauen Fahrzeugmodellen oder Kennzeichen sagen?

Hinweise bitte an: Kriminalpolizeistelle Ratzeburg 04541/809-0

