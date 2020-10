Polizei Dortmund

POL-DO: Dezentrale Vereidigungsfeier von Polizistinnen und Polizisten aus Dortmund und Hagen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1125 Am heutigen Tag (14.10.) wurden insgesamt 498 Kommissaranwärterinnen und -anwärter sowie vier Regierungsinspektoranwärterinnen -anwärter aus Dortmund und Hagen aufgeteilt in zwei Veranstaltungen vereidigt. Die Veranstaltung fand unter strengsten Hygiene- und Abstandsregelungen sowie einer Maskenpflicht im Schalthaus 101 auf Phönix West statt. Für sie alle begann im Einstellungsjahr 2019 der Lebensabschnitt bei der Polizei. Aktuell befinden sie sich im zweiten von insgesamt drei Ausbildungsjahren.

Polizeipräsident Gregor Lange begrüßte in der ersten Veranstaltung die Studierenden und geladenen Gäste, darunter der Innenminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Herbert Reul. In der zweiten Veranstaltung übernahm der Hagener Polizeipräsident Wolfgang Sprogies die Begrüßung.

"Heute ist ein ganz besonderer Moment für Sie und für uns alle. Ich freue mich sehr, dass wir in der jetzigen Zeit eine solche Veranstaltung durchführen können und ich persönlich dabei sein kann. Kein Tag wird in der Polizei wie der andere sein! In der heutigen Zeit, in welcher neben den alltäglichen Themen wie Straßenkriminalität, Wohnungseinbrüchen und Versammlungslagen auch Clankriminalität, Extremismus und Terror die Schlagzeilen prägen, wird Ihnen viel abverlangt. Mit den Erwartungen an die Polizistinnen und Polizisten gehen auch besondere Pflichten einher. Das Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen Grundordnung bedeutet auch den Kampf gegen Extremismus aufzunehmen, auch in unseren eigenen Reihen", so Polizeipräsident Gregor Lange.

Innenminister Herbert Reul hatte in der persönlichen Ansprache an die angehenden Polizistinnen und Polizisten ein klare Botschaft: "Ich brauche jeden einzelnen von Ihnen in der Polizei. Der Eid auf die Verfassung ist nicht nur ein Auftrag, sondern muss eine Einstellung eines jeden Polizisten sein. Dafür müssen Sie jeden Tag einstehen. In guten wie in schlechten Zeiten!"

Der Hagener Polizeipräsident Wolfgang Sprogies ergänzte: "Die heutige Veranstaltung war wieder mit einigen Gänsehautmomenten für mich verbunden - genau wie bei den Vereidigungsfeiern in den vergangenen Jahren. Es ist immer wieder ein besonderer Augenblick, wenn so viele junge, angehende Polizistinnen und Polizisten zusammenkommen, um den Eid auf unsere Verfassung abzulegen. Dabei macht es keinen Unterschied, ob es rund 2.500 junge Menschen in der Kölner Lanxess Arena sind oder die über 500 Kommissaranwärterinnen und -anwärter, die sich heute in der Schalthalle 101 auf Phoenix West versammelt haben."

Der anschließende traditionelle "Mützenwurf" wurde aufgrund der Hygienevorschriften in ein "Hochhalten" der Mütze umgewandelt.

