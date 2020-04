Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Wippringsen - Zwei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden

Möhnesee (ots)

Die Polizei bilanzierte nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 20 Uhr, auf der Bundesstraße in Wippringsen einen Schwer- und eine Leichtverletzte, sowie 25.000 Euro Sachschaden. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Bönen befuhr zuvor mit ihrem Volvo die B229 aus Richtung Wippringsen kommend in Richtung Soest. Kurz nach Wippringsen wollte sie nach links, auf die Zufahrt eines Blumenfeldes abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden 18-jährigen Autofahrer mit seinem Ford. Durch die folgende Kollision wurden die beiden Fronten der Fahrzeuge stark deformiert. Sowohl die Volvo-Fahrerin als auch der Ford-Fahrer vom Möhnesee wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Autofahrerin leicht und der entgegenkommende Autofahrer schwer verletzt. Die B229 musste für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung voll gesperrt werden. (reh)

