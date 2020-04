Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal-Heintrop-Büninghausen - Motorradfahrer kollidiert mit Leitplanke

Lippetal (ots)

Aufgrund von Zeugenaussagen und der Spurenlage geht die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Donnerstag, gegen 21 Uhr, bislang von einem Alleinunfall aus. Ein 30-jähriger Mann aus dem Lippetal befuhr zuvor mit seinem Krad die Heintroper Straße in Richtung Lippborg. Eingangs einer Linkskurve kam er, aus noch ungeklärter Ursache, zu Fall und prallte gegen eine Leitplanke. Hierdurch verletzte er sich schwer. Der Motorradfahrer musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf 3.000 Euro. (reh)

