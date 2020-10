Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Taschendiebin in Bekleidungsgeschäft

Raesfeld (ots)

Am Samstag wurde eine 64 Jahre alten Raesfelderin in der KiK-Filiale an der Leinenweberstraße zwischen 12.00 Uhr und 12.30 Uhr Opfer einer Trickdiebin. Der 64-Jährigen wurde die Geldbörse aus der Handtasche gestohlen. Eine unbekannte Zeugin teilte der Geschädigte mit, dass eine Diebin versucht hätte, ihr ebenfalls die Geldbörse aus der Handtasche zu stehlen. Sie habe dies noch rechtzeitig bemerkt, woraufhin die Täterin ("Frau mit Kopftuch") geflüchtet sei. Eine nähere Beschreibung der Täterin liegt nicht vor.

