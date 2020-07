Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein (2 Meldungen): Autoscheibe eingeschlagen - Zeugensuche // Mutmaßliche Fahrraddiebe ertappt

Freiburg (ots)

Weil am Rhein: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugensuche

Am Dienstag, 14.07.20, gegen 01.30 Uhr, wurde durch einen bislang unbekannten Mann eine Seitenscheibe eines geparkten VW eingeschlagen. Das Auto war in der 20er-Zone der Hauptstraße geparkt. Nach Angaben von Zeugen soll sich die Tat gegen 01.30 Uhr ereignet haben. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Der Mann soll etwa 25-30 Jahre alt und 185cm groß gewesen sein, er trug eine kurze Hose und ein T-Shirt. In seiner Nähe sollen sich noch zwei weitere Männer aufgehalten haben, zu denen keine weitere Beschreibung vorliegt. Nach dem Einschlagen der Scheibe entfernten sich die drei Männer mit einem Auto mit französischer Zulassung. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07627 9797-0, sucht Zeugen.

Weil am Rhein: Mutmaßliche Fahrraddiebe ertappt

Durch eine Polizeistreife konnten am Dienstag, 14.07.20, gegen 17 Uhr, zwei verdächtige Jugendliche im Bereich der Minigolfanlage in Friedlingen beobachtet werden. Die beiden waren mit einem Fahrrad unterwegs, wobei einer der beiden auf dem Lenker Platz genommen hatte. Die Polizisten nahmen dann wahr, dass die beiden an einem Fahrradständer anhielten und blitzschnell ein Fahrrad entnahmen und in Richtung der Dreiländerbrücke flüchteten. Sie konnten durch die Polizei jedoch eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Das entwendete Mountainbike konnte an den rechtmäßigen Besitzer ausgehändigt werden. Die beiden Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Eltern übergeben. Beide erwartet nun eine Anzeige wegen Diebstahls.

