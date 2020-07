POL-FR: Lörrach (2 Meldungen): Vorfahrt missachtet - Mitfahrerin leicht verletzt // Unfallflucht - Opel beschädigt - Zeugensuche

Polizeipräsidium Freiburg

Lörrach: Vorfahrt missachtet - Mitfahrerin leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwoch, 15.07.20, kurz nach Mitternacht, eine 18-jährige Mitfahrerin in einem VW leicht verletzt. Der 23-jährige VW-Fahrer befuhr die Einbahnstraße vor dem Bahnhofsgebäude und wollte an der Kreuzung zur Bahnhof-/Luisenstraße nach links abbiegen. Hierbei übersah er einen 21-jährigen Opel-Fahrer, der sich auf der Bahnhofstraße näherte. Bei dem Zusammenstoß wurde die junge Frau leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Lörrach: Unfallflucht - Opel beschädigt - Zeugensuche

Zu einer Unfallflucht von Dienstag, 14.07.20, 06.15-10.35 Uhr, in der Feldbergstraße werden Zeugen gesucht. Hier war ein schwarzer Opel am Straßenrand geparkt und wurde von unbekanntem Autofahrer angefahren und an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden liegt bei etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen.

