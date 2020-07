POL-FR: Ihringen - Kind erfasst und mitgeschleift

Polizeipräsidium Freiburg

Ihringen - Am Dienstag 14.07.2020 gg. 16:31 Uhr kam es in der Ortsdurchfahrt von Ihringen zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 85jährige Pkw-Fahrerin übersah am Fußgängerüberweg ein 11jähriges Mädchen, welches die Fahrbahn überqueren wollte und erfasste dieses. Das Kind wurde auf die Motorhaube aufgeladen und schließlich nach vorn auf die Fahrbahn geschleudert. Die Pkw-Fahrerin fuhr noch mehrere Meter weiter und schleifte das Kind unter dem Auto mit. Durch hinzueilende Passanten gelang es die Front des Pkw anzuheben um das schwer verletzte Mädchen zu bergen. Zur Versorgung des Kindes waren ein Notarzt und ein weiteres DRK Fahrzeug im Einsatz. Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. Das Polizeirevier Breisach ist mit der Klärung des Unfallherganges befasst.

