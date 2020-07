Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Zwei Männer sollen sich am Dienstag, 14.07.20, gegen 18 Uhr, in der Kanderner Straße geschlagen haben. Wahrscheinlich kam es aufgrund seit längerem anhaltenden Streitigkeiten nun zur körperlichen Auseinandersetzung. Hierbei soll ein 19-Jähriger zunächst auf seinen 24-Jährigen Kontrahenten, der in einem Auto saß, eingeschlagen haben, wobei auch der Außenspiegel beschädigt wurde. Nachdem der 24-Jährige ausgestiegen war, versuchte der 19-Jährige wegzulaufen, stürzte jedoch. Der Ältere soll dann auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Der Polizeiposten Steinen, Tel. 07627 970-250, ermittelt wegen Körperverletzung und sucht Zeugen.

