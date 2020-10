Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Kirchenfenster eingeworfen

Gronau (ots)

Ein Kirchenfenster der St.-Agatha-Kirche in Epe haben Unbekannte mit einem Pflasterstein eingeworfen. In drei Metern Höhe ist nun ein Loch in der Schutzverglasung zu sehen. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Samstag, 18.00 Uhr, bis Sonntag, 08.00 Uhr. Es entstand Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Die Kripo in Gronau bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

