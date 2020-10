Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Mit Motorrad gestürzt

Rhede (ots)

Auf regennasser Fahrbahn ist eine Motorradfahrerin am Montag in Rhede verunglückt. Sie erlitt schwere Verletzungen. Zu dem Unfall war es gegen 07.40 Uhr gekommen: Die 16-Jährige wollte mit ihrem Zweirad von der Brünener Straße kommend auf die B67 in Fahrtrichtung Bocholt auffahren. In der Kurve der Auffahrt stürzte die Rhederin und rutschte mit ihrem Leichtkraftrad über die Fahrbahn auf den Grünstreifen. Ein Rettungswagen brachte die Jugendliche in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 1.000 Euro.

