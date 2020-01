Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.01.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Mann stirbt in seinem Auto

Ein Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes neben der Landstraße bei Hollenbach gegen einen Baum geprallt sei, wurde der Polizei am Donnerstagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, gemeldet. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass der Mercedes nicht infolge eines Unfalles von der Straße abgekommen war, sondern dass dessen Fahrer offenbar in eine medizinische Notlage geraten war. Der Mann starb trotz des sofortigen Einsatzes von Rettungskräften noch vor Ort. Während der Sachverhaltsaufnahme konnten die Beamten ermitteln, dass weder an dem Mercedes noch an dem Baum ein Schaden entstanden war und dass auch kein weiteres Fahrzeug an dem Unglücksfall beteiligt war. Der Mercedes wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert.

