Polizei Duisburg

POL-DU: Vierlinden: Berauschter Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei

Duisburg (ots)

Am Mittwochabend (7. Oktober) hat sich ein Rollerfahrer eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Eine Streife wollte ihn gegen 22 Uhr auf dem Franz-Lenze-Platz kontrollieren. Statt anzuhalten, fuhr der Mann in Richtung einer Grünanlage davon. Verfolgt von den Polizisten, die in der Zwischenzeit Verstärkung angefordert hatten, ließ er den Roller stehen und rannte zu Fuß weiter. Die Polizisten stellten ihn schließlich in einem Hinterhof an der Paulstraße. Erst behauptete der 22-Jährige, er hätte keinen Führerschein dabei gehabt und sei deswegen abgehauen. Später gab er zu, einen Joint geraucht und Amphetamin zu sich genommen zu haben. Auf seinem Fluchtweg fanden die Beamten Tütchen mit Drogen. Sie nahmen den Mann für eine Blutprobe mit zur Wache. Jetzt muss er sich unter anderem wegen des Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln mit einer Anzeige auseinandersetzen.

