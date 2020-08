Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf dem Simon-Cohen-Platz ist Bargeld aus einem Wohnhaus gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen hat sich ein Mann am Donnerstag, gegen 10 Uhr, als Stadtwerke-Mitarbeiter ausgegeben. Später wurde dann festgestellt, dass aus dem Wohnzimmerschrank Bargeld fehlt. Der Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 1,95m groß, korpulent, bekleidet mit einem weißen T-Shrit und einer blauen Jeanshose.

Datteln:

Am Samstagabend haben Einbrecher eine Wohnung an der Hachhausener Straße aufgebrochen und sich Zutritt zur den Zimmern verschafft. Sie hebelten ein Fenster auf und entkamen mit einer Armbanduhr.

Dorsten:

Zwischen Freitag- und Samstagabend wurde in ein Mehrfamilienhaus auf der Bauhausstiege eingebrochen. Ob etwas aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss gestohlen wurde, ist noch unklar.

Herten:

Am Freitagabend drangen unbekannte Täter durch eine offenstehende Balkontür in eine Wohnung an der Gartenstraße ein. Sie durchwühlten die Zimmer und entkamen unerkannt. Was sie mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Marl:

Durch eine aufgehebelte Terrassentür gelangten Einbrecher in ein Haus an der Riegestraße. Die Einbrecher kamen am Samstag und durchsuchten die Zimmer. Sie nahmen Bargeld und zwei Konzertkarten mit und flüchteten unerkannt.

Waltrop:

In der Nacht zu Sonntag drangen Unbekannte in ein Firmengebäude "Am Moselbach" ein. Sie hebelten ein Fenster auf und durchwühlten den Theken- und Küchenbereich. Dann flüchteten die Eindringlinge. Ob sie etwas mitgenommen haben, muss noch geklärt werden.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell