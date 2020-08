Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Mehrere Autos gestohlen

Recklinghausen (ots)

In Castrop-Rauxel, Dorsten und Recklinghausen sind am Wochenende Autos gestohlen worden. In Castrop-Rauxel verschwand ein weißer Hyundai i20 von der Leipziger Straße. Das Auto mit CAS-Kennzeichen wurde zwischen Samstagabend und Sonntagmittag gestohlen. In Dorsten haben unbekannte Täter einen schwarzen Volvo XC 90 gestohlen. Der SUV mit RE-Kennzeichen parkte vor einem Wohnhaus auf der Ellerbruchstraße. Der Wagen wurde zuletzt am Sonntagmorgen, gegen 7 Uhr, gesehen. Am Sonntagmittag war das Auto dann weg. Auf dem Hohenhorster Weg in Recklinghausen ist am Samstag, zwischen 10 und 11.15 Uhr, ein schwarzer Mercedes S 350 gestohlen worden. Das Auto hat ein DO(rtmunder)-Kennzeichen. Die Polizei sucht unter der Tel. 0800/2361 111 Zeugen, die Hinweise zu den Diebstählen geben können.

