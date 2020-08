Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Kellerbrand auf Joseph-Haydn-Straße

Recklinghausen (ots)

Auf der Joseph-Haydn-Straße hat es am Sonntagabend gebrannt. Bewohner bemerkten gegen 20 Uhr Brandgeruch. Als sie nachschauten, stellten sie fest, dass es im Keller brannte. Anfangs versuchten die Bewohner, das Feuer selbst zu löschen. Schließlich übernahm das aber die Feuerwehr. Nach bisherigen Erkenntnissen waren Holzterassenplatten, die vor einem Kellerfenster gelagert waren, in Brand geraten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schließt Brandstiftung nicht aus und sucht deshalb Zeugen, die am Sonntagabend auf der Joseph-Haydn-Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

